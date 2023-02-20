ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Повеселимся, братья и сёстры, поугораем над нынешней западной политкорректностью...

Повеселимся, братья и сёстры, поугораем над нынешней западной политкорректностью...

Повеселимся, братья и сёстры, поугораем над нынешней западной политкорректностью, толерантностью и прочими тяжёлыми извращениями, которые присвоили хорошие слова в качестве собственных названий и на поверку выходят для нормальных людей дурью дурацкой, жутью жуткой и самым, что ни на есть, отчаянным тоталитаризмом, который отчего-то многие у нас, кто с ним напрямую не сталкивался, полагают эталонной свободой и демократией, на которые надо равняться, а тот беспредел, который их увековечивает, заслуживающим повторения и распространения в нашей собственной стране.

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