Во Владимирской области задержали маньяка, изнасиловавшего москвичку в 1999 году

Во Владимирской области сотрудники силовых структур произвели задержание 45-летнего мужчины, который ночью на 31 октября 1999 года совершил нападение на жительницу столицы, далее содрал с нее одежду и надругался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии