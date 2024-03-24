Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин озвучил всю правду о том, чего добиваются власти Франции.
Нарышкин опередил Макрона и вскрыл "двойную бухгалтерию" билетов на тот свет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
b
bs59
автор вы бред перестаньте нести с какого перепугу мобилизация вызовет в России панику может только вы лично обгадитесь?народ особенно после Белгорода иКрасногорска пойдет воевать причем многие добровольно!и никто в случае удара по тому же макрону париться не будет нехер шляться где папало ну а на смерть зелебобика всему миру плевать и если вас волнует мнение запада то вы конкретный либерал и болтун!
Ответить
1 д.
Александр Васильчиков
Откуда взялся этот "Макарон"? Правильно из хозяйства Ротшильдов... А последних беспокоит безопасность Франции?
Ответить
8 час.
АВ
Александр Васильчиков
Нужно уничтожать причину а не следствие...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии