Нарышкин опередил Макрона и вскрыл "двойную бухгалтерию" билетов на тот свет

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bs59

автор вы бред перестаньте нести с какого перепугу мобилизация вызовет в России панику может только вы лично обгадитесь?народ особенно после Белгорода иКрасногорска пойдет воевать причем многие добровольно!и никто в случае удара по тому же макрону париться не будет нехер шляться где папало ну а на смерть зелебобика всему миру плевать и если вас волнует мнение запада то вы конкретный либерал и болтун!