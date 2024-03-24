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Нарышкин опередил Макрона и вскрыл "двойную бухгалтерию" билетов на тот свет

Нарышкин опередил Макрона и вскрыл "двойную бухгалтерию" билетов на тот свет

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин озвучил всю правду о том, чего добиваются власти Франции.

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Комментарии
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b
bs59
автор вы бред перестаньте нести с какого перепугу мобилизация вызовет в России панику может только вы лично обгадитесь?народ особенно после Белгорода иКрасногорска пойдет воевать причем многие добровольно!и никто в случае удара по тому же макрону париться не будет нехер шляться где папало ну а на смерть зелебобика всему миру плевать и если вас волнует мнение запада то вы конкретный либерал и болтун!
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1 д.
Александр Васильчиков
Откуда взялся этот &quot;Макарон&quot;? Правильно из хозяйства Ротшильдов... А последних беспокоит безопасность Франции?
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8 час.
АВ
Александр Васильчиков
Нужно уничтожать причину а не следствие...
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7 час.

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