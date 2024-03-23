Конгресс США принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна

В ночь на субботу, 23 марта, Сенат Конгресса США полного состава одобрил пакетный законопроект, который предусматривает продление выделения средств для работы основной части федеральных ведомств на срок до конца 2024 финансового года (до 30 сентября).
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