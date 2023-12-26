Памфилова: число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30

Количество претендентов на выдвижение в президенты Российской Федерации превысило 30. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал ТАСС, сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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