‼️🇺🇦🇺🇸Зеленский упрекнул Европу и США, которые не дают Украине ракеты для Patriot, хотя и имеют запас ➖«Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах.
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‼️🇺🇦🇺🇸Зеленский упрекнул Европу и США, которые не дают Украине ракеты для Patriot, хотя и имеют запас ➖«Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах.
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