Отгрузки «НоваБев Групп» за 9 месяцев упали на 1,2%

За девять месяцев общие отгрузки «НоваБев Групп» (бывшая «Белуга») превысили 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше рекордной цифры прошлого года: собственные бренды показали замедление на 7,5%, а импортные - продемонстрировали двузначный рост 29,3%, говорится в операционной отчетности компании.