А теперь вдарим по НАТО

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Eduard
Побольшому счету Россия водну минуту весь блок НАТО может уничтожить ядерными ударами! Ракет тысячи,на всех хватит.Просто это действительно прследнее мредство от них!
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