Гипотетически возможный удар армии России по войскам одной из стран НАТО на Украине не станет основанием для коллективного ответа альянса в соответствии с пятой статьей его устава, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на экспертов бундестага.
А теперь вдарим по НАТО
Комментарии
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Eduard
Побольшому счету Россия водну минуту весь блок НАТО может уничтожить ядерными ударами! Ракет тысячи,на всех хватит.Просто это действительно прследнее мредство от них!
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