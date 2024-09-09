В регионах Индии меняется тип экстремальных климатических явлений

Изменене характера экстремальных климатических явлений наблюдается в регионах Индии, районы, подверженные наводнениям, теперь страдают от засухи, и наоборот, отмечается в отчете компаний IPE Global и Esri-India, сообщает 8 сентября Hindustan times.
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