Депутат бундестага указал на поломку большинства переданных ВСУ танков Leopard 2

Украинские военнослужащие применяют лишь малое количество поставленных Германией танков Leopard 2 современной модификации A6, поскольку самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, кроме того, их ремонт длится долго или требует запчастей, которых не хватает.
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