Депутат бундестага указал на поломку большинства переданных ВСУ танков Leopard 2

Украинские военнослужащие применяют лишь малое количество поставленных Германией танков Leopard 2 современной модификации A6, поскольку самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, кроме того, их ремонт длится долго или требует запчастей, которых не хватает.