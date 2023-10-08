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Израиль официально объявил войну Палестине: количество погибших растет

Израиль официально объявил войну Палестине: количество погибших растет

- В СМИ сообщают о начале боев в районе города Дженин, Западный берег Иордана. На видео захваченный израильский КПП.

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Комментарии
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ЧилиИвано
Мусульмане всей земли вдохновились победой Азербайджана и Турции в нагорном Карабахе, за пару дней. Теперь будет драка, как предсказали люди не от мира сего,   А дальше всё по пунктам Бавишти пураны, и Ванга видела (что смогла понять) , поскольку время это не часики... Время это деятельность....
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16 час.
Ч
ЧилиИвано
Как говорил Лавров : драка, ну значит драка!  Имеющие уши - услышат.   Конечно на нас многие оказывают влияние, тут на земле, но основные таковы : С кем Россия, тот и в безопасности на земле. (таково свойство щита)  А с кем Господь - у того и победа.
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16 час.

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