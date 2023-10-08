Израиль официально объявил войну Палестине: количество погибших растет

Мусульмане всей земли вдохновились победой Азербайджана и Турции в нагорном Карабахе, за пару дней. Теперь будет драка, как предсказали люди не от мира сего, А дальше всё по пунктам Бавишти пураны, и Ванга видела (что смогла понять) , поскольку время это не часики... Время это деятельность....

Ч

ЧилиИвано

Как говорил Лавров : драка, ну значит драка! Имеющие уши - услышат. Конечно на нас многие оказывают влияние, тут на земле, но основные таковы : С кем Россия, тот и в безопасности на земле. (таково свойство щита) А с кем Господь - у того и победа.