Репродуктолог – о «женщинах-рожалках», налоге на бездетность и запрете пропаганды чайлдфри

Откровенно нелепые инициативы чиновников по «повышению демографии» и высказывания на грани психической вменяемости о «женщинах-рожалках» вызывают оторопь и отвращение не только у потенциальных мам, но и в профильном медицинском сообществе.
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