Вьетнам — Алжир — Вьетнам. Далее — везде! Жан-Мари Бастьен-Тири в молодостиВсего на генерала Шарля де Голля готовились, по разным данным, то ли 30, то ли 31 покушение (некоторые насчитывают 32 попытки).