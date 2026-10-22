Вьетнам — Алжир — Вьетнам. Далее — везде! Жан-Мари Бастьен-Тири в молодостиВсего на генерала Шарля де Голля готовились, по разным данным, то ли 30, то ли 31 покушение (некоторые насчитывают 32 попытки).
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