Никаких новых материнских плат для новых процессоров AMD на старте продаж. Ryzen 9000X поступят в продажу 31 июля, а материнские платы на чипсетах AMD X870E и X870 — только в конце сентября

Ещё во время проведения выставки Computex 2024 появились слухи о том, что производители материнских плат не горят желанием выпускать новинки на новых топовых чипсетах AMD X870E и X870 одновременно с Ryzen 9000X (Granite Ridge), и вот сейчас данные подтвердились.
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