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Квалификация Лиги чемпионов. «Ференцварош» Черчесова против «Тобола»

«Ференцварош» примет «Тобол» в ответном матче отбора Лиги чемпионов. Лига чемпионов 1-й отборочный раунд Ответный матч Ференцварош Венгрия – Тобол Казахстан Дата проведения 13 июля, 21.

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