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Медвежий угол

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Протест США — атомные подлодки России «атакуют» Америку

Протест США — атомные подлодки России «атакуют» Америку

Комментирует Дмитрий Абзалов Глава Пентагона США Ллойд Остин выдвинул протест в адрес России. В его заявлении звучит фраза: «Подлодки РФ атакуют Америку».

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Комментарии
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Александр Попов
Кинг-Конг ИСПУЖАЛСЯ?
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3 час.
М
Мария
Трусливы, как заяц, Шкодливы, как кошка.
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2 час.
Betahon
Жертва плантаторов, дослужившаяся при тупоголовом президенте, очевидно, и говорить то научилась недавно, что несет такую чушь! Русская триада, как известно, хозяйка морей, суши и неба и где считает нужным для себя, там и располагается!
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2 час.

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