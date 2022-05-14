Впервые с 1992 года в первом раунде Кубка Стэнли будет сыграно 5 седьмых матчей

Впервые с 1992 года в 1-м раунде Кубка Стэнли будет сыграно 5 седьмых матчей. Сразу 5 серий первого раунда Кубка Стэнли в этом году завершатся в седьмых матчах.

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