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Асад: Сирия победит терроризм, кто бы ни был его спонсором

Асад: Сирия победит терроризм, кто бы ни был его спонсором

По словам сирийского президента, терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силыПрезидент Сирии Башар Асад заявил, что его страна победит терроризм, независимо от того, кто является его сторонником или спонсором.

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