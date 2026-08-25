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Metro новости

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Петербуржцам показали, как будет выглядеть пригородный вокзал у метро «Волковская»

Петербуржцам показали, как будет выглядеть пригородный вокзал у метро «Волковская»

Как сообщили 25 августа в пресс-службе Октябрьской железной дороги, комплекс возле метро "Волковская" будет состоять из просторного пассажирского терминала площадью 4,5 тысячи квадратных метров, пешеходного тоннеля, оборудованного траволаторами, распределительного вестибюля и трёх платформ длиной почти 260 метров и шириной 10 метров.

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