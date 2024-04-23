В ДНР окажут помощь животным, спасенным из затопленного Оренбуржья

Волонтеры из ДНР окажут помощь животным, пострадавшим во время наводнения в Орске и Оренбурге. Об этом рассказала руководитель группы добровольцев Евгения Михайлова в разговоре с Донецким агентством новостей.
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