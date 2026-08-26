Экс-депутата Госдумы и Волгоградской областной думы нескольких созывов шокировал визит в туалет московского ЦУМа.
После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Было у меня 40 акций ЦУМа...И каждый год ...в мае..Мне присылали отчёт как бы...Дескать девидентов не будет...так как всё идёт на развитие...И так каждый год....Потм и вообще бросили присылать...Вот видать в сартир всё и вложили...ОХРЕНЕТЬ....
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4 н.
СП
Сергей Потемкин
Вадим Скоробогатов
Было у меня 40 акций ЦУМа...И каждый год ...в мае..Мне присылали отчёт как бы...Дескать девидентов не будет...так как всё идёт на развитие...И так каждый год....Потм и вообще бросили присылать...Вот видать в сартир всё и вложили...ОХРЕНЕТЬ....
Там лифт есть.... донесешь ))) Да, и не жри всякую дрянь и отходы. А если наперся просрочки и помоев - сиди дома
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4 н.
НЗ
Нина Зимина
На Сабанина смотреть противно. Плюнуть хочется в его мерзкую рожу
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4 н.
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