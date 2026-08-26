После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину

Было у меня 40 акций ЦУМа...И каждый год ...в мае..Мне присылали отчёт как бы...Дескать девидентов не будет...так как всё идёт на развитие...И так каждый год....Потм и вообще бросили присылать...Вот видать в сартир всё и вложили...ОХРЕНЕТЬ....

СП

Сергей Потемкин

Вадим Скоробогатов Было у меня 40 акций ЦУМа...И каждый год ...в мае..Мне присылали отчёт как бы...Дескать девидентов не будет...так как всё идёт на развитие...И так каждый год....Потм и вообще бросили присылать...Вот видать в сартир всё и вложили...ОХРЕНЕТЬ....

Там лифт есть.... донесешь ))) Да, и не жри всякую дрянь и отходы. А если наперся просрочки и помоев - сиди дома