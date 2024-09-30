Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

Злоумышленники начали предлагать россиянам бесплатную замену счетчиков воды и электроэнергии. О новой схеме мошенничества предупредил руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет «Газета.
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