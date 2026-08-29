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Иркутск Сегодня

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9 тысяч жителей Мегета обеспечат централизованным водоснабжением уже в ноябре

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочего визита в Ангарский городской округ ознакомился с ходом строительства магистральных водоводов от насосной станции второго подъёма водоочистных сооружений Ангарска до водопроводной насосной станции посёлка Мегет.

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