9 тысяч жителей Мегета обеспечат централизованным водоснабжением уже в ноябре

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочего визита в Ангарский городской округ ознакомился с ходом строительства магистральных водоводов от насосной станции второго подъёма водоочистных сооружений Ангарска до водопроводной насосной станции посёлка Мегет.
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