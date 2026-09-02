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Аргументы и Факты

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Главу украинского Sense Bank арестовали с возможностью выхода под залог

Главу украинского Sense Bank арестовали с возможностью выхода под залог

Высший антикоррупционный суд Украины постановил назначить в качестве меры пресечения главе правления Sense Bank Алексею Ступаку, обвиняемому в обналичивании и легализации средств, арест с возможностью внесения залога в размере 15 млн гривен ($336 тыс.

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