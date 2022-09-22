ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Пищулин
    Очередной развод людей и отмыв средств. Делаю вывод по Басманному району: тротуары были 2 м. шириной, сейчас 6 м. Про...Собянин утвердил ...
  • Эркин Конулькулов
    Душераздирающая, актуальная и глобальная новость!Коммунальщики вым...
  • Meerflieger
    "...Но за пять лет в пяти подъездах ими ни разу никто не воспользовался..."(с)   Дикие люди... Дети гор...Жители нескольких...

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

Время ожидания ответа оператора теперь составляет менее тридцати секунд Только за август 2022 года специалисты контакт-центра Фонда развития территорий обработали свыше 16,5 тысяч звонков, предоставив устные консультации пострадавшим дольщикам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх