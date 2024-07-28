От кого рожать? Чуть ли не главный вопрос 21 века

Сергей Кашапов

От данного опуса осталось крайне неприятное отношение к автору.Такое впечатление что уж она хитрая,расчётливая знает жизнь. Уверен детей у тебя нет и мужа тоже а ты пытаешься учить других.Ты просто неудачница погрязшая в своих хитростях.Нормальные мужики таких баб чувствуют и уходят что бы не испортить себе жизнь. К стати у меня трое детей которых я воспитал и дал образование в 90-е годы.Огромная благодарность моей жене за её силу духа,преданность