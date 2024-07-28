Недавно в одном мужском паблике требовали выдать медаль многодетному отцу. Так-то ничего удивительного в этом нет, я полностью за то, чтобы государство выделяло и материально стимулировало многодетные семьи.
От кого рожать? Чуть ли не главный вопрос 21 века
Комментарии
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Сергей Кашапов
От данного опуса осталось крайне неприятное отношение к автору.Такое впечатление что уж она хитрая,расчётливая знает жизнь. Уверен детей у тебя нет и мужа тоже а ты пытаешься учить других.Ты просто неудачница погрязшая в своих хитростях.Нормальные мужики таких баб чувствуют и уходят что бы не испортить себе жизнь. К стати у меня трое детей которых я воспитал и дал образование в 90-е годы.Огромная благодарность моей жене за её силу духа,преданность
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13 час.
СК
Сергей Кашапов
бескорыстие и любовь.
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13 час.
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