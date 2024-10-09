Про поставку «Миражей» для ВСУ. В этой истории, как и в принципе с поставкой западной техники на Украину, есть одна маленькая, но важная деталь.
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Про поставку «Миражей» для ВСУ. В этой истории, как и в принципе с поставкой западной техники на Украину, есть одна маленькая, но важная деталь.
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