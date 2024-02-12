"Иди гуляй!": Дети азербайджанцев кошмарят Тюмень. Паспорта получили и ничего не боятся

АЮ

Александр Юткин

Допустить, потом трепаться. Стиль у нас такой. Обосрали все: и СССР, и Сталина с Лениным. И не заметили как сами превратились в ничтожества, с которыми даже аульная шваль не считается. Теперь главное рейтинги, а не дела. Жизнь чинуш не имеет никакого отношения к тому, что происходит в стране. Раньше воровали миллионами, теперь - десятками и сотнями миллиардов. Вот и вся разница. Кто в массе релоканты? Нет, не клоуны. Бывшие чинуши. Начиная с премьеров. О нуворишах и сказать нечего. Всё наружу. Да и семейки тех, кто еще не сбежал, уже размазаны по всему миру и дрищат на свою страну по возможности. Чинуши в органах власти не для защиты страны и её граждан, а для обеспечения собственных, личных интересов. Ну и на кой хрен они в этом качестве нужны? Поняв это, мигранты насоздавали свои землячества и диаспоры, и правят. А чинушам в личный интерес сунут жирный кусок, те и помалкивают или разводят руками. Выходит, не в государстве мы живем, а в некой сфере интересов прохвостов, которые себя еще «элитой» величают. Самые жирные куски атомной бомбой охраняют. А граждане? А кто это?!