Компания «Роснефть» заняла первое место среди российских предприятий по рыночной капитализации

На закрытии основной сессии Московской биржи капитализация «Роснефти» превысила 5,35 трлн рублей, что позволило ей обойти Сбербанк с капитализацией в 5,18 трлн рублей и стать лидером фондового рынка страны.
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