Анатолий Шарий: Институт Массовой Информации: Выполняют заказы власти за деньги американцев

Как Институт Массовой Информации в Украине манипулирует американскими налогоплательщиками? Что за акции протеста организует Иститут Массовой Информации в США против Трампа? Почему Илон Маск обратил внимание на террористический проект Texty.
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