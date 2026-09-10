Навальный* мог стать причиной увольнения профессора РГПУ

Профессора РГПУ имени Герцена могли уволить из-за публикации в соцсетях фото Алексея Навального*. Студенты хотят написать петицию в ее поддержку.
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Страшно не то, что эта профессорша выкладывала такие фото, страшно другое, она имела доступ к обучению и воспитанию наших студентов и формированию их мировоззрения.