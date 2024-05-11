VI школьная конференция работ исследовательского характера ЮНИС 2024.

27 апреля состоялась VI школьная конференция работ исследовательского характера ЮНИС 2024Во время стендовой защиты учащиеся озвучивали название своих работ, рассказывали о целях, задачах, о том, как проводилось исследование в данном направлении и к каким результатам оно привело.
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