VI школьная конференция работ исследовательского характера ЮНИС 2024.

27 апреля состоялась VI школьная конференция работ исследовательского характера ЮНИС 2024Во время стендовой защиты учащиеся озвучивали название своих работ, рассказывали о целях, задачах, о том, как проводилось исследование в данном направлении и к каким результатам оно привело.