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VI школьная конференция работ исследовательского характера ЮНИС 2024.

VI школьная конференция работ исследовательского характера ЮНИС 2024.

27 апреля состоялась VI школьная конференция работ исследовательского характера ЮНИС 2024Во время стендовой защиты учащиеся озвучивали название своих работ, рассказывали о целях, задачах, о том, как проводилось исследование в данном направлении и к каким результатам оно привело.

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