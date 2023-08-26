Россияне летом стали чаще обращаться за займами

Количество выдач займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем в два раза год к году, при этом максимальные темпы роста среди летних месяцев показал август, рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков в беседе с РИА Новости.
Количество выдач займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем в два раза год к году, при этом максимальные темпы роста среди летних месяцев показал август, рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков в беседе с РИА Новости.
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