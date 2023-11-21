Трансперсона ушла из футбольной команды из-за отказа соперниц соревноваться

Трансженщина Франческа Нидхэм, игравшая за женский английский клуб "Россингтон Мэйн Лэдис", приняла решение покинуть команду из-за того, что футболистки других клубов начали бойкотировать матчи с ее участием.
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