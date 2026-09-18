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«Я на все согласна»: что происходит между сыном Свиридовой и дочерью Кристовского

«Я на все согласна»: что происходит между сыном Свиридовой и дочерью Кристовского

В новом выпуске реалити-шоу на «Пятнице!» Григорий Мирошниченко и Ума Кристовская отправились на романтическое свидание, которое вызвало ревность девушки наследника.

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