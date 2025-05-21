В США раскритиковали законопроект о введении новых санкций против России

Политика как она есть

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в своей статье для журнала Responsible Statecraft раскритиковал законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который предусматривает введение новых санкций против России.