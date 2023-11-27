Немного об исторических и актуальных проблемах Пакистана, анализ которых может быть полезным

В конце января следующего года в Пакистане должны пройти всеобщие выборы, которые были назначены после летнего правительственного кризиса, связанного с фактическим смещением из руководства страны премьер-министра И.
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