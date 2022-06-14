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В Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости

Одна из главных достопримечательностей, а также один из символов бывшей столицы Российской империи Санкт-Петербурга, великолепный Петропавловский собор, находящийся в самом центре Петропавловской крепости, которая располагается на Заячьем острове.

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