В Петропавловской крепости

Одна из главных достопримечательностей, а также один из символов бывшей столицы Российской империи Санкт-Петербурга, великолепный Петропавловский собор, находящийся в самом центре Петропавловской крепости, которая располагается на Заячьем острове.
Одна из главных достопримечательностей, а также один из символов бывшей столицы Российской империи Санкт-Петербурга, великолепный Петропавловский собор, находящийся в самом центре Петропавловской крепости, которая располагается на Заячьем острове.
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