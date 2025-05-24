ЕС начал изучать возможность отключения более 20 банков от SWIFT

ЕС начал изучать возможность отключения более 20 банков от SWIFTфото: swift.comЕвропейский союз (ЕС) рассматривает возможность исключения более 20 банков из международной платежной системы SWIFT и запрета на газопроводы проекта «Северный поток» в рамках нового пакета санкций, направленного на усиление давления на Москву.