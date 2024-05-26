Мишустин поздравил Бориса Фрумкина с 80-летним юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал искренние поздравления композитору и народному артисту РФ Борису Фрумкину с 80-летием, подчеркнув его значимый вклад в развитие отечественного джаза, сообщает ТАСС.
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