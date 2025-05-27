WSJ: Трамп может ввести антироссийские санкции в последние дни мая

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России в течение текущей недели. Как пишет Wall Street Journal, американский лидер недоволен медленным ходом мирных переговоров и новыми ударами по Украине.
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