Страшные потери: ВС РФ наносят массированные удары по ВСУ в Дружковке

Российская авиация и артиллерия наносят массированные удары по переброшенным к Дружковке подкреплениям ВСУ — противник несет огромные потери и готовится выставлять элитные спецподразделения в качестве заградотрядов.
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