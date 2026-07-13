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Наш потерянный мир

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Страшные потери: ВС РФ наносят массированные удары по ВСУ в Дружковке

Страшные потери: ВС РФ наносят массированные удары по ВСУ в Дружковке

Российская авиация и артиллерия наносят массированные удары по переброшенным к Дружковке подкреплениям ВСУ — противник несет огромные потери и готовится выставлять элитные спецподразделения в качестве заградотрядов.

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