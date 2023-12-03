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    И ты тоже.Кличко заявил, чт...
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В России разработали технологию для восстановления лопаток для Airbus и Boeing

В России разработали технологию для восстановления лопаток для Airbus и Boeing

Специалисты новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) разработали технологию, позволяющую восстанавливать лопатки для двигателей лайнеров Airbus и Boeing.

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