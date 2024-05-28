The neocon cabal attempted to wrap the NATO noose around Russia's neck, but Russia slipped out and took control of the gallows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Не знает русский - в школу принимать нельзя: Глава СПЧ указал на хаос, который вызывают дети мигрантов
- Абхазия продолжает хамить России. Теперь каждая машина с российскими туристами тщательно проверяется, а пассажиры опрашиваются
- «Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров
Свежие комментарии