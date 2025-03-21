Недовольство Маском грозит США масштабным противостоянием внутри страны

REUTERS/Jeenah Moon Американские владельцы электрокаров "Тесла" начали массово их продавать. Аналитики отмечают, что эти машины уже подешевели почти вдвое, поэтому от них торопятся избавиться как можно скорее.
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