Одна фраза Махонина стала сигналом к отставкам министров

После выборов президента в Пермском крае готовятся несколько кадровых рокировок в правительстве. В зоне риска — глава минЖКХ Артем Балахнин, директор фонда капремонта Владимир Хлебников, вице-премьеры Дмитрий Самойлов, Сергей Никифоров и Александр Борисов.