Одна фраза Махонина стала сигналом к отставкам министров

После выборов президента в Пермском крае готовятся несколько кадровых рокировок в правительстве. В зоне риска — глава минЖКХ Артем Балахнин, директор фонда капремонта Владимир Хлебников, вице-премьеры Дмитрий Самойлов, Сергей Никифоров и Александр Борисов.
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