Депутат Рады Безуглая обвинила генералитет во лжи о ситуации в Работино и Крынках

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потерях контроля украинских Вооруженных сил над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области.
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