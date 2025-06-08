Министр юстиции РТ принял участие в праздновании Сабантуя в Санкт-Петербурге

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин принял участие в праздновании Сабантуя в Санкт-Петербурге, традиционного праздника, который объединяет народы и способствует укреплению межкультурного понимания.
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