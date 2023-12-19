Тарасова назвала судейство главной проблемой возвращения российских атлетов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Sport24, комментируя слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, заявившей, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, назвала судейский вопрос ключевой проблемой потенциального возвращения атлетов на международные старты.