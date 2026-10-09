Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Скотт Риттер: Конфликт на Украине превратил ВС РФ в самую совершенную военную машину Планеты

Скотт Риттер: Конфликт на Украине превратил ВС РФ в самую совершенную военную машину Планеты

«История, свидетелями которой мы являемся, сегодня хоронит 75-летний миф о непобедимости западного оружия»Игорь ЗемлянскийСкотт Риттер — один из немногих американских экспертов, чьи прогнозы сбываются с пугающей точностью.

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